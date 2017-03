Домашняя техника Speakercraft: новая серия акустических систем AIM Series 2

14.03.2017 11:52 Компания Speakercraft представила две новые модели встраиваемых акустических систем AIM Series 2. Это громкоговорители для домашнего кинотеатра, которые могут использоваться в качестве фронтальных (левого, центрального, правого) каналов: AIM LCR5 FIVE Series 2 и AIM LCR5 TWO Series 2. Они должны дополнить ещё одну недавнюю новинку от Speakercraft, встраиваемый в потолок высотный громкоговоритель ATX100 с поддержкой Dolby Atmos. Использование всех трёх моделей в комплекте позволяет построить качественную аудиосистему объёмного звучания только на встройке, «без участия» корпусных колонок. Обе модели оснащены фирменным высокочастотным модулем APS (Arrayed Point Source) с тремя подвижными 1" твитерами (в случае с AIM LCR5 FIVE Series 2 – с титановыми куполами) для лучшей фокусировки, а также двумя 5.25"-вуферами (кевларовыми у «старшей» модели, из композита с добавлением стекла и карбона – у «младшей»). Характеристики новых акустических систем: AIM LCR5 FIVE Series 2 – 48 Гц-22 кГц, мощность 190 Вт при 8 Ом, AIM LCR5 TWO Series 2 – 52 Гц-20 кгц, 135 Вт при импедансе 8 Ом.