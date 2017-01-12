Домашняя техника SpeakerCraft в CI GROUP

12.01.2017 10:00 В компании CI GROUP пополнение! Её ассортимент расширился оборудованием легендарной компании с сорокалетней историей успеха - SpeakerCraft.



Американская компания SpeakerCraft, стоявшая у истоков создания встраиваемой акустики, как самостоятельного направления, и сейчас является одним из мировых лидеров в области производства высококачественных акустических систем, гармонично вписывающихся в любые архитектурные и интерьерные решения. Сегодня SpeakerCraft – это несколько сотен готовых решений для организации музыкального пространства у вас дома, в офисе или на даче. В ассортименте компании встраиваемые в потолок, стены и даже в землю акустические системы, которые не боятся ни тропической жары, ни сибирских морозов, усилители, панели управления и коммутаторы для мультирум-аудио систем, аксессуары для управления громкостью и ИК-трансляции.



Приобщиться к крафтовому звуку можно в офисе CI GROUP, ну а первые поставки ожидаются уже в феврале. Вернуться к списку новостей