Именно так могло бы называться изобретение компании Atari – бейсболка Speakerhat, в козырёк которой встроены динамики акустических систем.

Причиной её появления является выходящий на экраны в октябре этого года фильм «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049). Atari заключила соглашение с производителем коллекционных игрушек NECA: по мнению участников проекта, это «носибельное» устройство будет пользоваться спросом. Пока же «музыкальная» кепка, которую можно по Bluetooth подключить к смартфону или планшету, проходит бета-тестирование.