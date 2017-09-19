ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

9 ярких событий сентября

Стряхнув летнюю апатию, начинаем сезон активно и увлекательно. Благо событий для этого...

Конференция новые AV-горизонты

Компания приглашает партнеров и коллег присоединиться к путешествию к вершинам индустрии proAV! 8...

Speakerhat: шапка-«звучалка»


19.09.2017 11:20

 

 

Именно так могло бы называться изобретение компании Atari – бейсболка Speakerhat, в козырёк которой встроены динамики акустических систем.

 

Причиной её появления является выходящий на экраны в октябре этого года фильм «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049). Atari заключила соглашение с производителем коллекционных игрушек NECA: по мнению участников проекта, это «носибельное» устройство будет пользоваться спросом. Пока же «музыкальная» кепка, которую можно по Bluetooth подключить к смартфону или планшету, проходит бета-тестирование.  

Связанные новости:
 «Умная» колонка от Panasonic - 11.09.2017 15:30
 Музыкальный плеер FiiO X3 третьего поколения - 31.08.2017 19:02
 Дебют Creative Omni с поддержкой Multi-Room - 31.08.2017 11:27
 Bluetooth-громкоговоритель, Amazon Alexa и декоративная подсветка в одной… солонке - 23.08.2017 13:35
 Monster: бумбокс Ravebox со светомузыкой  - 22.08.2017 17:40
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007