29.12.2016 18:00 В преддверии нового года аудиолаборатория SE Lab и Tonino Lamborghini подготовили две специальные версии наушников Spectrum One c повышенным качеством звучания. Основные отличия не видны вооруженным глазом, но прекрасно слышны, даже если вы не являетесь экспертом или профессионалом музыкального бизнеса.



Модели наушников Spectrum One SE Live и Spectrum One SE Studio получили принципиально иную внутреннюю структуру с увеличенным рабочим объемом и полностью закрытым акустическим оформлением для более ровного тонального баланса и более четкого, контролируемого звучания. При этом они сохранили все достоинства оригинала: высококачественные материалы, удобную и надежную складную конструкцию, максимально комфортную посадку и высокую степень изоляции внешних шумов.



Spectrum One SE Live сочетает сбалансированную частотную характеристику с мощной и энергичной подачей, характерной для оригинальной версии наушников. Высокая чувствительность 110 дБ и слегка форсированный бас делают их наиболее подходящим решением для использования на улице или в общественном транспорте. Не нужно будет прибавлять громкость на смартфоне, при этом мельчайшие нюансы любимых композиций будут слышны максимально достоверно и точно.



Spectrum One SE Studio – это высокоточный инструмент с помощью которого вы можете услышать музыку такой, какой она была записана на студии. Характер звучания SE Studio аналогичен лучшим мониторным моделям, использующимся в профессиональной звукозаписи. При создании этой модели специалисты SE Lab изменили не только внутреннюю структуру чашек наушников, но и сам излучатель обеспечив максимально ровный, идеально контролируемый звук. У модели увеличена рабочая мощность, а чувствительность понижена до 106 дБ, что позволяет уверенно использовать их со стационарными Hi-Fi системами и профессиональным студийным оборудованием. Для повышения степени комфорта при длительном прослушивании, в наушниках Spectrum One SE Studio применяются более мягкие низкопрофильные амбушюры.



Инженеры SE Lab смогли наиболее полно раскрыть потенциал излучателей наушников Spectrum One и вывели качество звучания на более высокий уровень. Каждый экземпляр наушников Spectrum One SE Live и Spectrum One SE Studio модифицируется, настраивается и тестируется высококвалифицированными специалистами SE Lab индивидуально, поэтому обе новинки производятся ограниченным тиражом.



Рекомендованная цена на наушники Spectrum One SE Live составляет 23'999₽, а на Spectrum One SE Studio – 28'999₽.