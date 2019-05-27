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США и «умные» колонки: это любовь


27.05.2019 11:30

 

 

Согласно последнему исследованию Ассоциации Потребительских Технологий (Consumer Technology Association, CTA), в одном из трёх (31%) домовладений США имеется «умный» громкоговоритель. Ещё три года назад число владельцев таких устройств не превышало 8%.

 

Понемногу растёт и популярность других интеллектуальных устройств: «умные» лампочки, термостаты, камеры наблюдения, робо-пылесосы и пр. есть уже в 17% американских домов. Эксперты прогнозируют значительное увеличение спроса в будущем году.

 

Исследование подтвердило, что телевизоры, смартфоны и ноутбуки остаются наиболее распространёнными из высокотехнологичных устройств: они есть в 95%, 91% и 75% североамериканских домов соответственно. По сравнению с прошлым годом выросло число владельцев беспроводных наушников – они есть почти в 48% домохозяйствах США; ещё в 33% их покупка запланирована как необходимая.

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