Согласно последнему исследованию Ассоциации Потребительских Технологий (Consumer Technology Association, CTA), в одном из трёх (31%) домовладений США имеется «умный» громкоговоритель. Ещё три года назад число владельцев таких устройств не превышало 8%.

Понемногу растёт и популярность других интеллектуальных устройств: «умные» лампочки, термостаты, камеры наблюдения, робо-пылесосы и пр. есть уже в 17% американских домов. Эксперты прогнозируют значительное увеличение спроса в будущем году.

Исследование подтвердило, что телевизоры, смартфоны и ноутбуки остаются наиболее распространёнными из высокотехнологичных устройств: они есть в 95%, 91% и 75% североамериканских домов соответственно. По сравнению с прошлым годом выросло число владельцев беспроводных наушников – они есть почти в 48% домохозяйствах США; ещё в 33% их покупка запланирована как необходимая.