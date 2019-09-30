Старт продаж саундбара Yamaha Music YAS-209

30.09.2019 07:00

27 сентября Yamaha Music начала продажи обновлённой версии саундбара YAS-207. Новинка называется YAS-209, имеет небольшие размеры, может управляться голосом и обеспечивает объёмное звучание с эффектом присутствия благодаря поддержке DTS Virtual:X.

Настройки саундбара регулируются с помощью бесплатного приложения Sound Bar Controller. Для управления можно использовать пульт от телевизора или активировать голосового ассистента Alexa. Поставляемый в комплекте беспроводной сабвуфер даёт возможность не зависеть от расстановки мебели в помещении.

Устройство обеспечивает глубокий бас; это означает, что спецэффекты не останутся незамеченными… Благодаря технологии улучшенного звучания Clear Voice саундбар воспроизводит голоса с исключительной чёткостью и детальностью, даже едва различимый шёпот слышен очень хорошо. При подключении по Wi-Fi становится доступна потоковая передача данных с персонального компьютера, NAS, смартфона, других гаджетов. Предусмотрен доступ к Amazon Alexa, Amazon Music и Spotify.