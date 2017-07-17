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Статистика: эффективность использования смарт-динамиков


17.07.2017 10:30

 

 

Американская исследовательская компания Emarketer попыталась выяснить, как широко используются смарт-динамики в США. По полученным данным, за текущий год около 36 миллионов американцев воспользуются этим устройством по меньшей мере раз в месяц. Это на 130 процентов больше, чем в 2016 году, а значит, потребительский рынок пока далёк от насыщения. 

 

Ответить на вопрос, для чего пользователи прибегают к «услугам» «умных» динамиков с голосовым управлением, смогли сотрудники другой компании, comScore. Они составили список задач, которые владельцы смарт-динамиков решают с помощью своих гаджетов: включение или выключение света, изменение температуры, управление аудио- и видеокомпонентами и другим домашним электронным оборудованием. 

 

Выяснилось, что большинство пользователей используют голосовых помощников лишь для того, чтобы включить музыку, узнать прогноз погоды или прослушать последние новости. В ходе проведённого опроса 60% респондентов ответили, что смарт-динамики им нужны потому, что они могут «ответить на общие вопросы». Для управления же установленной в их домах и квартирах электроникой жители США предпочитают использовать более привычные пульты управления, сенсорные панели и пр. 

 

Возможно, делают вывод исследователи, подобное малоэффективное применение «умных» спикеров связано с тем, что некоторые голосовые команды требуют точной формулировки, и такие фразы могут звучать слишком неестественно или их сложно запомнить. 

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