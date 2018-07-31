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Stax: агент 009


31.07.2018 14:30

 

 

В ближайшее время в России появятся флагманские наушники Stax SR-009S, а также первый в ассортименте компании портативный телефонный усилитель/ЦАП SRM-D10. 

 

Новая модель наушников – модернизированная версия вышедших в 2011 году SR-009. Инженеры Stax увеличили жёсткость корпуса наушников, уменьшили х вес и использовали усовершенствованные электроды MLER второго поколения. Конструктивные элементы покрыты золотом, что позволило подавить нежелательные резонансы. Электроакустические параметры не изменились: чувствительность наушников – 101 дБ, воспроизводимый диапазон частот 5 Гц – 42 кГц.

 

Цифро-аналоговый преобразователь/усилитель Stax SRM-D10 предназначен исключительно для электростатических наушников. Компания-производитель рекомендует использовать его со всеми фирменными плоть до уровня Lambda 700. Устройство питается от блока литий-ионных аккумуляторов, высокое напряжение поляризации (580 В) формируется преобразователем напряжения, а выходное напряжение усилителя достигает 200 В. Усилитель снабжён интерфейсом USB XMOS и встроенным цифро-аналоговым преобразователем; последний обрабатывает сигналы PCM частотой до 384 кГц и DSD до 5,6 МГц. Подключение наушников осуществляется через стандартное гнездо 5 Pin Pro.

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