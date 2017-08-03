Домашняя техника Stealth Acoustics: новый широкополосный архитектурный громкоговоритель

03.08.2017 15:00 Компания Stealth Acoustics планирует запустить в производство новую широкополосную встраиваемую акустическую систему LRx83. Новинка впервые будет представлена широкой публике в сентябре на выставке CEDIA 2017. Новый LRx83 – самый высокотехнологичный громкоговоритель из когда-либо выпускавшихся Stealth Acoustics. Производитель обещает высочайшее качество звука. Колонка будет оснащаться 30-мм СЧ-динамиком, 25-мм твитером и 8-дюймовым вуфером. Мощность LRx83 – 300 Вт. Если требуется добавить нижних частот, колонку можно использовать с обновлённым встраиваемым сабвуфером Stealth Acoustics LRG-B30g. Литера X в названии новинки означает «экспертный уровень» продукта; по мнению компании-производителя, новая колонка будет востребована профессиональными инсталляторами, поскольку её можно использовать как в частных проектах, так и для озвучивания офисов и общественных зон. Вернуться к списку новостей