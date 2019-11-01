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Steel Speaker: 20 кг стали и ручная ковка


01.11.2019 13:00

 

 

Некоторое время назад производитель аудио компонентов из Стокгольма Transparent Sound выпустил полностью прозрачный громкоговоритель, в котором пластины из закалённого стекла крепились к алюминиевому каркасу. Новая разработка компании – массивная колонка из стали.

 

Акустическая система изготовлена вручную. Кузнец Йонасом Майорс (Jonas Majors) использовал необработанный металл, перековал его и сварил, после чего отполировал и зачернил, чтобы придать изделию состаренный вид. На создание колонки ушло 20 кг металла. Стальной громкоговоритель – часть новой коллекции Transparent Sound; она состоит из трёх моделей, все устройства делаются из переработанных материалов – помимо стали, используются дерево и керамика. Цена металлической колонки – 2750 долларов США, керамическая и деревянная дешевле – по 1650 долларов.

 

Внутри устройства – пара трёхдюймовых широкополосных динамиков и 6,5-дюймовый вуфер, а также усилитель класса D мощностью 100 Вт. Колонка поддерживает подключение по Bluetooth, имеется два 3,5 мм входа и USB-порт. Планируется выпустить всего 10 экземпляров. Скоро в Стокгольме откроется шоурум, где громкоговоритель из стали можно будет увидеть и услышать «вживую».

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