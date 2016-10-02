Домашняя техника Стереоколонки SVEN MC-20

02.10.2016 17:00 Компания SVEN выпустила новую модель акустики Hi-Fi-класса в конфигурации 2.0, которые сочетают в себе широкие функциональные возможности и разумную стоимость.



Акустика MC-20 уверенно справляется с музыкальными композициями любой сложности. Нижняя граница частотного диапазона АС составляет всего 40 Гц, благодаря наличию двух портов фазоинвертора, Акустика может похвастаться завидной мощностью в 90 Вт – отличный выбор для любителей громких вечеринок. MC-20 выполнена в классическом дизайне и производит впечатление солидной и дорогой покупки – передняя панель колонки с черной матовой отделкой, удобные кнопки управления, LCD-дисплей – консервативно, со вкусом, ничего лишнего.



Техническое оснащение и функционал SVEN MC-20 впечатляют – высококачественные купольные ВЧ-динамики, деревянный корпус – необходимые атрибуты хорошей акустики. Кроме того, система оснащена удобным пультом управления, встроенным радио, информативным дисплеем, слотом для SD-карт и разъемом для USB flash. Новинка может стать отличным помощником в озвучивании фильмов – благодаря оптическому входу ее можно подключать практически ко всем моделям современных телевизоров. А еще SVEN MC-20 имеет функцию беспроводной передачи звука по Bluetooth и воспроизводить музыку со смартфона или планшета на расстоянии до 10 м. Вернуться к списку новостей