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Стереоколонки SVEN MC-20


02.10.2016 17:00

 

 

Компания SVEN выпустила новую модель акустики Hi-Fi-класса в конфигурации 2.0, которые сочетают в себе широкие функциональные возможности и разумную стоимость.

Акустика MC-20 уверенно справляется с музыкальными композициями любой сложности. Нижняя граница частотного диапазона АС составляет всего  40 Гц, благодаря наличию двух портов фазоинвертора,  Акустика может похвастаться завидной мощностью в 90 Вт – отличный выбор для любителей громких вечеринок. MC-20 выполнена в классическом дизайне и производит впечатление солидной и дорогой покупки – передняя панель колонки с черной матовой отделкой, удобные кнопки управления, LCD-дисплей  – консервативно, со вкусом, ничего лишнего.

Техническое оснащение и функционал SVEN MC-20 впечатляют – высококачественные купольные ВЧ-динамики, деревянный корпус – необходимые атрибуты хорошей акустики. Кроме того, система оснащена удобным пультом управления, встроенным радио, информативным дисплеем, слотом для  SD-карт и разъемом для USB flash. Новинка может стать отличным помощником в озвучивании фильмов – благодаря оптическому входу ее можно подключать практически ко всем моделям современных телевизоров.  А еще SVEN MC-20 имеет функцию беспроводной передачи звука по Bluetooth и воспроизводить музыку со смартфона или планшета на расстоянии до  10 м.

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