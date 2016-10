04.10.2016 10:00

Компактное устройство MultiPresenter Stick MP10RX, выпущенное компанией NEC, благодаря беспроводным технологиям позволит без труда организовать презентацию в любом удобном месте.



MultiPresenter Stick MP10RX – беспроводное решение для презентаций, предназначенное для использования с проекторами и широкоформатными дисплеями NEC, не оснащенными функциями для групповых презентаций. Устройство присоединяется к порту HDMI, дополняя проекторы или дисплеи поддержкой беспроводных презентаций.



Разработанное для работы с различными платформами устройство MultiPresenter способствует реализации инициатив BYOD (Bring Your Own Device Bring Your Own Device). Оно позволяет пользователям одновременно проводить презентации со своих личных устройств, не подключая никаких кабелей и не ограничиваясь рамками применения конкретного корпоративного оборудования.



В офисах или в учебных аудиториях пользователи с помощью сопутствующего приложения могут по беспроводной технологии подключать свои устройства на базе Windows, OS X, Android или iOS к MultiPresenter®. Это бесплатное приложение можно скачать из App Store или Google Play Store. Введя в нем PIN-код, можно создать безопасное подключение и совместно с другими пользователями работать с контентом. Данное решение позволяет подключать к одному MultiPresenter несколько мобильных устройств или одно мобильное устройство – к нескольким дисплеям.



С MultiPresenter не нужно искать кабели, путаться в проводах или устанавливать специальное программное обеспечение, поскольку для подключения к проекторам и широкоформатным дисплеям используется простое беспроводное устройство Plug and Play. Все беспроводное оборудование сможет выводить на проекторы или дисплеи зеркальные копии своих экранов и оперативно переключаться между ними, повышая продуктивность и обеспечивая совместную работу. Кроме того, устройство может питаться от порта USB, не требуя отдельного источника питания или внешнего адаптера питания от электросети.