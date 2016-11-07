07.11.2016 12:00

Компания Arcam выпустила свой первый специализированный усилитель для наушников – rHead. Это уже не первый опыт инженеров компании – секции усиления для наушников встраивались ранее и в цифро-аналоговые преобразователи, и в усилители, и в AV-ресиверы. Но впервые все наработки были реализованы в одном специализированном продукте.



В стильном алюминиевом корпусе уместилась схема усиления в чистом классе А, специально разработанный регулятор громкости на резистивной матрице (применяется также в флагманском усилителе А49), входы RCA/XLR (переключаются тумблером), а также два выхода – 3,5-мм и 6,35-мм mini-jack, работающие одновременно. Усилитель способен раскачать любые, даже самые «тугие» наушники – производитель обещает работу с изделиями сопротивлением до 600 Ом.