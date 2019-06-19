19.06.2019 11:40

Британская компания KEF, известная не только своими громкоговорителями с уникальной технологией Uni-Q, но и современным подходом к дизайну акустических систем, некоторое время назад представила новую модель – компактную, функциональную и очень стильную колонку LSX.



В ближайшее время в ассортименте KEF появятся и три аксессуара, разработанные конструкторами компании специально для этой модели. S1, B1 и P1 – напольные стойки, крепления для монтажа LSX на стене и настольные подставки. Напольные S1 созданы на базе стоек Performance, предназначенных для KEF LS50 Wireless. Алюминиевую стойку с регулируемыми по высоте ножками можно заполнить специальным сыпучим материалом, чтобы исключить резонансы и добавить устойчивости. Цвета: белый или чёрный.



Настенные крепления B1 позволяют разместить колонки LSX на стене с наклоном до 40 градусов; угол поворота влево/вправо – до 90 градусов. Крепления будут выпускаться в двух вариантах отделки, чёрном и серебристом. В этих же цветах будет доступна и настольная подставка P1, выполненная из литого алюминия. Крепление надёжно удерживает колонку; допустимый угол наклона – 10 градусов. У российского дистрибьютора продукции KEF, компании MMS Cinema, подставки для акустических систем KEF LSX появятся ориентировочно к концу лета 2019 года.