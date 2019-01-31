На выставке ISE 2019, которая открывается в Амстердаме 5 февраля, StormAudio покажет весь ассортимент выпускаемых предусилителей/процессоров и усилителей.

В одном из двух демонстрационных кинозалов StormAudio посетители увидят – и, конечно, услышат – систему 9.1.6, которая уже была высоко оценена специалистами во время CEDIA Expo 2018. «Сердцем» этого комплекта станет 32-канальный процессор ISP 3D.32 Elite (версия Digital AES). Во втором демозале, оборудованном громкоговорителями M&K Sound, будет установлен 20-канальный процессор StormAudio; конфигурация системы - 9.1.4.