StormAudio интегрирует Dirac Live во все процессоры
На выставке ISE 2019, которая открывается в Амстердаме 5 февраля, StormAudio покажет весь ассортимент выпускаемых предусилителей/процессоров и усилителей.
В одном из двух демонстрационных кинозалов StormAudio посетители увидят – и, конечно, услышат – систему 9.1.6, которая уже была высоко оценена специалистами во время CEDIA Expo 2018. «Сердцем» этого комплекта станет 32-канальный процессор ISP 3D.32 Elite (версия Digital AES). Во втором демозале, оборудованном громкоговорителями M&K Sound, будет установлен 20-канальный процессор StormAudio; конфигурация системы - 9.1.4.
После очередного программного обновления все процессоры StormAudio поддерживают встроенный инструмент акустической коррекции Dirac Live версии 2.1.2. Это означает, что настройка стала проще, управление может осуществляться через планшет, добавлен алгоритм фазовой коррекции для улучшенного воспроизведения стерео.
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