ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

StormAudio интегрирует Dirac Live во все процессоры


31.01.2019 09:00

 

 

На выставке ISE 2019, которая открывается в Амстердаме 5 февраля, StormAudio покажет весь ассортимент выпускаемых предусилителей/процессоров и усилителей.

 

В одном из двух демонстрационных кинозалов StormAudio посетители увидят – и, конечно, услышат – систему 9.1.6, которая уже была высоко оценена специалистами во время CEDIA Expo 2018. «Сердцем» этого комплекта станет 32-канальный процессор ISP 3D.32 Elite (версия Digital AES). Во втором демозале, оборудованном громкоговорителями M&K Sound, будет установлен 20-канальный процессор StormAudio; конфигурация системы - 9.1.4.

 

После очередного программного обновления все процессоры StormAudio поддерживают встроенный инструмент акустической коррекции Dirac Live версии 2.1.2. Это означает, что настройка стала проще, управление может осуществляться через планшет, добавлен алгоритм фазовой коррекции для улучшенного воспроизведения стерео. 

Связанные новости:
 Совместный проект Bryston и StormAudio - 02.02.2018 13:05
 StormAudio: штормовое предупреждение - 30.01.2018 15:50
 Слияния и поглощения: итоги 2017 года - 29.12.2017 16:09
 Скоро: Dirac Live нового поколения - 14.12.2017 16:50
 StormAudio сменил владельца - 08.12.2017 15:54
 16 каналов от StormAudio - 06.11.2017 13:00
 Dirac расскажет о будущем акустических технологий - 30.08.2017 12:43
 Новая-старая встраиваемая акустика M&K Sound серии In-Wall - 20.12.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007