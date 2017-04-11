StormAudio объявил о начале сотрудничества с Dirac Research
Производитель High End аудио компонентов StormAudio подписал соглашение с компанией Dirac Research. На мюнхенской выставке High End Show, которая пройдёт в мае, будет впервые представлен обновлённый софт StormOptimizer, позволяющий использовать широкие возможности технологии Dirac Live для акустической калибровки и оптимизации звука в помещении.
Функции, реализуемые при помощи Dirac Live, станут стандартными для всех новых процессоров StormAudio; для уже выпущенных компонентов будет доступно бесплатное обновление. Патентованная технология калибровки Dirac Live оптимизирует характеристики громкоговорителей, подстраивая их под акустику помещения. На сегодня это одно из лучших решений, существующих на рынке решений, эффективное, но вместе с тем простое в использовании.
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