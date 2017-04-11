StormAudio объявил о начале сотрудничества с Dirac Research

11.04.2017 12:32 Производитель High End аудио компонентов StormAudio подписал соглашение с компанией Dirac Research. На мюнхенской выставке High End Show, которая пройдёт в мае, будет впервые представлен обновлённый софт StormOptimizer, позволяющий использовать широкие возможности технологии Dirac Live для акустической калибровки и оптимизации звука в помещении. Функции, реализуемые при помощи Dirac Live, станут стандартными для всех новых процессоров StormAudio; для уже выпущенных компонентов будет доступно бесплатное обновление. Патентованная технология калибровки Dirac Live оптимизирует характеристики громкоговорителей, подстраивая их под акустику помещения. На сегодня это одно из лучших решений, существующих на рынке решений, эффективное, но вместе с тем простое в использовании. Связанные новости: Процессор для домашнего кинотеатра Storm Audio SSP16-3D - 18.02.2014 10:00 Лицензионное соглашение между StormAudio и Auro Technologies - 03.12.2013 10:00 Вернуться к списку новостей