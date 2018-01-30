StormAudio: штормовое предупреждение

30.01.2018 15:50 Компания StormAudio анонсировала выпуск двадцатиканального аудио-процессора ISP 3D.20 ELITE. Официальная презентация новинки состоится в рамках выставки ISE 2018, которая пройдёт в Амстердаме в начале февраля. Усилитель StormAudio ISP 3D.20 ELITE имеет 16 стандартных выходов типа XLR и четыре выхода XLR для расширенной передачи HD контента. Аппарат полностью совместим с форматами Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X, оснащён системой удаленного доступа StormMonitoring и технологией калибровки Dirac Live Room Calibration. Из других новинок, которые компания планирует показать на выставке ISE 2018 – специальный четырёхканальный модуль для расширения аудио-видео системы, используемый с 16- или 32-канальными процессорами. Кроме того, с февраля 2018 года процессоры StormAudio будут комплектоваться набором Mini-Kit, включающим в себя USB-микрофон, стойку для него, несколько адаптеров и кабель длиной 5 м. Этот комплект можно будет использовать для дистанционного контроля и для проверки уровня громкости в реальном времени, а также для предварительной калибровки Dirac Live. Связанные новости: StormAudio сменил владельца - 08.12.2017 15:54 16 каналов от StormAudio - 06.11.2017 13:00 StormAudio объявил о начале сотрудничества с Dirac Research - 11.04.2017 12:32 Процессор для домашнего кинотеатра Storm Audio SSP16-3D - 18.02.2014 10:00 Вернуться к списку новостей