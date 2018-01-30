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StormAudio: штормовое предупреждение


30.01.2018 15:50

 

 

Компания StormAudio анонсировала выпуск двадцатиканального аудио-процессора ISP 3D.20 ELITE. Официальная презентация новинки состоится в рамках выставки ISE 2018, которая пройдёт в Амстердаме в начале февраля.

 

Усилитель StormAudio ISP 3D.20 ELITE имеет 16 стандартных выходов типа XLR и четыре выхода XLR для расширенной передачи HD контента. Аппарат полностью совместим с форматами Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X, оснащён системой удаленного доступа StormMonitoring и технологией калибровки Dirac Live Room Calibration. 

 

Из других новинок, которые компания планирует показать на выставке ISE 2018 – специальный четырёхканальный модуль для расширения аудио-видео системы, используемый с 16- или 32-канальными процессорами. Кроме того, с февраля 2018 года процессоры StormAudio будут комплектоваться набором Mini-Kit, включающим в себя USB-микрофон, стойку для него, несколько адаптеров и кабель длиной 5 м. Этот комплект можно будет использовать для дистанционного контроля и для проверки уровня громкости в реальном времени, а также для предварительной калибровки Dirac Live.

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