StormAudio сменил владельца
High End бренд StormAudio, принадлежащий разработчику формата Auro-3D бельгийской Auro Technologies, куплен компанией Immersive Audio Technologies Group. StormAudio являлся структурным подразделением Auro Technologies, специализирующимся на аудио компонентах люксового сегмента и «развлекательных» решениях для домашнего сектора.
Новыми владельцами бренда стали топ-менедежеры StormAudio во главе со старшим вице-президентом Ивом Трелуаном (Yves Trélohan), а также компания Saffelberg Investments.
Штаб-квартира, где принимаются глобальные решения в сфере продаж, маркетинга, исследований и разработок, будет располагаться в Нанте (Франция). Офис StormAudio в Новато (Калифорния, США), станет филиалом, отвечающим за продажи в Северной Америке, маркетинг и поддержку дилеров. Ещё один офис продаж, выполняющий также функции сервисного центра, будет функционировать в Гонконге.
Планируемые финансовые вливания принесут огромную пользу торговой марке, поскольку руководство компании поставило цель занять лидирующее положение в своём сегменте рынка. В результате сделки StormAudio получил полную автономию во всех аспектах управления брендом. В свою очередь, Auro Technologies теперь может сосредоточиться на своём долгосрочном видении инноваций и развития.
Вся существующая инфраструктура StormAudio, персонал, номера телефонов, веб-сайт, склады и пр. не меняются.
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