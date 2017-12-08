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StormAudio сменил владельца


08.12.2017 15:54

 

 

High End бренд StormAudio, принадлежащий разработчику формата Auro-3D бельгийской Auro Technologies, куплен компанией Immersive Audio Technologies Group. StormAudio являлся структурным подразделением Auro Technologies, специализирующимся на аудио компонентах люксового сегмента и «развлекательных» решениях для домашнего сектора. 

 

Новыми владельцами бренда стали топ-менедежеры StormAudio во главе со старшим вице-президентом Ивом Трелуаном (Yves Trélohan), а также компания Saffelberg Investments. 

 

Штаб-квартира, где принимаются глобальные решения в сфере продаж, маркетинга, исследований и разработок, будет располагаться в Нанте (Франция). Офис StormAudio в Новато (Калифорния, США), станет филиалом, отвечающим за продажи в Северной Америке, маркетинг и поддержку дилеров. Ещё один офис продаж, выполняющий также функции сервисного центра, будет функционировать в Гонконге.

 

Планируемые финансовые вливания принесут огромную пользу торговой марке, поскольку руководство компании поставило цель занять лидирующее положение в своём сегменте рынка. В результате сделки StormAudio получил полную автономию во всех аспектах управления брендом. В свою очередь, Auro Technologies теперь может сосредоточиться на своём долгосрочном видении инноваций и развития.

 

Вся существующая инфраструктура StormAudio, персонал, номера телефонов, веб-сайт, склады и пр. не меняются.

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