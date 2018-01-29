Super X-Fi позволяет добиться беспрецедентного качества 3D звука при использовании наушников. Производитель обещает, что качество звучания не уступает high-end аудиосистеме с множеством колонок, и обеспечивает такую же глубину, детальность и объём. Технология Super X-Fi индивидуально подстраивается под каждого человека с помощью процесса Head and Ear-Mapping. Сотни антропометрических данных накладываются на многомерную карту желаемого помещения, воссоздавая своего рода аудио голограмму и обеспечивая высочайшее качество объёмного звука. При этом в качестве исходных данных технология использует лишь фотографии пользователя, сделанные на телефон, и выбранный тип наушников.