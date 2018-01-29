Super X-Fi: аудио голограмма от Creative
Одна из новейших разработок компании Creative – технология Headphone Audio Holography. Новинку уже высоко оценили специалисты в области звука: презентация состоялась в рамках выставки CES 2018.
Super X-Fi позволяет добиться беспрецедентного качества 3D звука при использовании наушников. Производитель обещает, что качество звучания не уступает high-end аудиосистеме с множеством колонок, и обеспечивает такую же глубину, детальность и объём. Технология Super X-Fi индивидуально подстраивается под каждого человека с помощью процесса Head and Ear-Mapping. Сотни антропометрических данных накладываются на многомерную карту желаемого помещения, воссоздавая своего рода аудио голограмму и обеспечивая высочайшее качество объёмного звука. При этом в качестве исходных данных технология использует лишь фотографии пользователя, сделанные на телефон, и выбранный тип наушников.
Creative запустила Super X-Fi как краудфандинговый проект, рассчитывая собрать средства на его реализацию с помощью заинтересованных аудио любителей. Те, кто окажет финансовую поддержку проекту, смогут приобрести премиальные наушники со встроенной технологией Super X-Fi, накладные и вставные наушники с донглом Super X-Fi или донглы с технологией Super X-Fi для использования с имеющимися наушниками.
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