SVEN HT-201: просто, быстро, доступно
Аудио система 5.1 SVEN HT-201 – решение для тех, кто не привык читать подробные инструкции и не готов тратить время на установку и настройку. Производитель утверждает, что домашний кинотеатр может быть и таким – скромным, но зато не требующим серьёзных вложений.
Комплект поддерживает USB flash, карты памяти SD, FM-радио, беспроводную передачу звука по Bluetooth и проводное подключение к различным устройствам. На светодиодном дисплее отображается время и режимы работы устройства. Для управления системой предусмотрены кнопки на передней панели сабвуфера и переносной пульт. Если комната небольшая, сателлиты можно повесить на стену; для этого есть специальные крепления.
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