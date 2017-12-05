Аудио система 5.1 SVEN HT-201 – решение для тех, кто не привык читать подробные инструкции и не готов тратить время на установку и настройку. Производитель утверждает, что домашний кинотеатр может быть и таким – скромным, но зато не требующим серьёзных вложений.