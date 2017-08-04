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SVEN: новые модели стереонаушников AP-310M и AP-370M


04.08.2017 15:00

 

 

Компания SVEN представила две новые модели стереонаушников. Обе новинки очень комфортны в ношении и обеспечивают отличное качество звука.

 

Мультимедийные наушники с микрофоном AP-310M имеют облегчённую конструкцию и почти не чувствуются на голове. Чашки закрытого типа с мягкими амбушюрами комфортно прилегают к ушам и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Благодаря доступной цены эти наушники могут стать одной из самых практичных покупок сезона.

 

Конструкция складных стереонаушников с микрофоном и съёмным кабелем AP-370M продумана до мелочей. Регулируемое оголовье и  чашки с хорошей шумоизоляцией обеспечивают удобную посадку; в сложенном виде наушники занимают совсем мало места. Использование съёмного плоского кабеля гарантирует, что наушники не упадут с головы, если кабель за что-нибудь зацепится – он просто отсоединится. 

 

Обе модель поддерживают функции управления плеером и могут использоваться в качестве гарнитуры – на кабеле устройств есть чувствительный микрофон.

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