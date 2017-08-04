04.08.2017 15:00

Компания SVEN представила две новые модели стереонаушников. Обе новинки очень комфортны в ношении и обеспечивают отличное качество звука.

Мультимедийные наушники с микрофоном AP-310M имеют облегчённую конструкцию и почти не чувствуются на голове. Чашки закрытого типа с мягкими амбушюрами комфортно прилегают к ушам и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Благодаря доступной цены эти наушники могут стать одной из самых практичных покупок сезона.

Конструкция складных стереонаушников с микрофоном и съёмным кабелем AP-370M продумана до мелочей. Регулируемое оголовье и чашки с хорошей шумоизоляцией обеспечивают удобную посадку; в сложенном виде наушники занимают совсем мало места. Использование съёмного плоского кабеля гарантирует, что наушники не упадут с головы, если кабель за что-нибудь зацепится – он просто отсоединится.