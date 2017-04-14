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SVEN представляет Bluetooth-наушники AP-B550MV


14.04.2017 11:00

 

 

Компания SVEN представляет новые наушники AP-B550MV со светодиодной подсветкой амбушюров. Благодаря технологии Bluetooth, они способны поддерживать устойчивую беспроводную связь с источником звука на расстоянии до 10 метров. 

 

Наушники имеют функции управления громкостью и переключения треков и способны работать без подзарядки до 18 часов. Новинка поддерживает и привычный проводной режим: если аккумулятор всё-таки разрядится, наушники можно подключить к мобильному устройству традиционным способом. В проводном режиме будут доступны и музыка, и функции гарнитуры – на кабеле устройства есть чувствительный микрофон.

 

Новинка станет незаменимым аксессуаром для любителей музыки благодаря стильному внешнему виду, чувствительному микрофону, ёмкому аккумулятору и отсутствию лишних проводов. Стереонаушники SVEN AP-B550MV поступят в розничную продажу в середине апреля.

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