Компания SVEN представляет новые наушники AP-B550MV со светодиодной подсветкой амбушюров. Благодаря технологии Bluetooth, они способны поддерживать устойчивую беспроводную связь с источником звука на расстоянии до 10 метров.

Наушники имеют функции управления громкостью и переключения треков и способны работать без подзарядки до 18 часов. Новинка поддерживает и привычный проводной режим: если аккумулятор всё-таки разрядится, наушники можно подключить к мобильному устройству традиционным способом. В проводном режиме будут доступны и музыка, и функции гарнитуры – на кабеле устройства есть чувствительный микрофон.