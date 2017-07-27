ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Hi-Fi & High End Show 2017

С 20 по 23 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо», а также в расположенном по...

Премия TOP HIGH END

В одной из категорий Национальной премии в области потребительской электроники «ПРОДУКТ ГОДА»...

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Sven: новинки лета 2017


27.07.2017 12:31

 

 

Два новых портативных устройства для личного пользования представила компания SVEN: накладные наушники A-151MVP и акустическую систему PS-65.

 

Новые 4 pin-наушники накладного типа AP-151MV от SVEN оснащены поворотным микрофоном, расположенным на одной из чашек. Хорошая шумоизоляция и чувствительный микрофон позволяют использовать эту модель как практичную, качественную и недорогую повседневную гарнитуру. Наушники можно подключать как к современным ноутбукам и ультрабукам, так и к привычным  планшетам. Они имеют облегченную конструкцию и регулируемое оголовье, благодаря чему наушники комфортно «сидят» на голове и подходят для длительного непрерывного использования. 

 

Регулятор громкости расположен на кабеле устройства. Сам кабель длиной 1,2 м выполнен из современных высококачественных материалов и имеет тканевую оплетку: такая конструкция обеспечивает повышенную износостойкость и препятствует запутыванию.

 

Портативная акустическая система PS-65 имеет скромные размеры – её можно носить в кармане, но способна выдавать громкий убедительный звук. Выход для наушников позволяет  использовать её как обычный плеер. Колонка воспроизводит аудио с USB флэш-карт и карт памяти microSD. У неё есть встроенное FM-радио и информативный LCD-дисплей, на котором отображаются уровень зарядки аккумулятора, время, дата и параметры работы устройства. Кнопки управления расположены на передней панели. 

Связанные новости:
 SVEN VR-A3000 и VR-A10000: мощная защита - 01.06.2017 11:00
 SVEN MS-2051: новая многофункциональная акустика 2.1 - 26.05.2017 11:17
 SVENPS-250BL: портативная акустика по выгодной цене - 14.05.2017 11:00
 SVEN представляет Bluetooth-наушники AP-B550MV - 14.04.2017 11:00
 SVEN PS-80BL – музыка в кармане - 31.03.2017 16:14
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007