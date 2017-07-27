27.07.2017 12:31

Два новых портативных устройства для личного пользования представила компания SVEN: накладные наушники A-151MVP и акустическую систему PS-65.

Новые 4 pin-наушники накладного типа AP-151MV от SVEN оснащены поворотным микрофоном, расположенным на одной из чашек. Хорошая шумоизоляция и чувствительный микрофон позволяют использовать эту модель как практичную, качественную и недорогую повседневную гарнитуру. Наушники можно подключать как к современным ноутбукам и ультрабукам, так и к привычным планшетам. Они имеют облегченную конструкцию и регулируемое оголовье, благодаря чему наушники комфортно «сидят» на голове и подходят для длительного непрерывного использования.

Регулятор громкости расположен на кабеле устройства. Сам кабель длиной 1,2 м выполнен из современных высококачественных материалов и имеет тканевую оплетку: такая конструкция обеспечивает повышенную износостойкость и препятствует запутыванию.