Sven: новинки лета 2017
Два новых портативных устройства для личного пользования представила компания SVEN: накладные наушники A-151MVP и акустическую систему PS-65.
Новые 4 pin-наушники накладного типа AP-151MV от SVEN оснащены поворотным микрофоном, расположенным на одной из чашек. Хорошая шумоизоляция и чувствительный микрофон позволяют использовать эту модель как практичную, качественную и недорогую повседневную гарнитуру. Наушники можно подключать как к современным ноутбукам и ультрабукам, так и к привычным планшетам. Они имеют облегченную конструкцию и регулируемое оголовье, благодаря чему наушники комфортно «сидят» на голове и подходят для длительного непрерывного использования.
Регулятор громкости расположен на кабеле устройства. Сам кабель длиной 1,2 м выполнен из современных высококачественных материалов и имеет тканевую оплетку: такая конструкция обеспечивает повышенную износостойкость и препятствует запутыванию.
Портативная акустическая система PS-65 имеет скромные размеры – её можно носить в кармане, но способна выдавать громкий убедительный звук. Выход для наушников позволяет использовать её как обычный плеер. Колонка воспроизводит аудио с USB флэш-карт и карт памяти microSD. У неё есть встроенное FM-радио и информативный LCD-дисплей, на котором отображаются уровень зарядки аккумулятора, время, дата и параметры работы устройства. Кнопки управления расположены на передней панели.
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