Новая портативная акустическая система SVEN PS-190 – устройство многофункциональное: применение ему найдётся и в офисе, и дома, и на дачном пикнике. А ещё она может стать хорошим подарком на Новый Год благодаря невысокой цене.

Аудио система воспроизводит музыку с других устройств по Bluetooth или по проводному соединению, а также с флеш-карт и карт памяти SD; есть встроенное FM-радио. На большом LED дисплее отображаются не только режимы работы устройства, но и точное время. Цифры хорошо видны даже с большого расстояния. Имеется и будильник с набором разнообразных мелодий; если ни одна не кажется подходящей, можно установить свою любимую, загрузив её с карты памяти. PS-190 комплектуется элементом питания большой ёмкости.