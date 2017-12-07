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SVEN PS-190: и разбудит, и колыбельную споёт


07.12.2017 12:50

 

 

Новая портативная акустическая система SVEN PS-190 – устройство многофункциональное: применение ему найдётся и в офисе, и дома, и на дачном пикнике. А ещё она может стать хорошим подарком на Новый Год благодаря невысокой цене.

 

Аудио система воспроизводит музыку с других устройств по Bluetooth или по проводному соединению, а также с флеш-карт и карт памяти SD; есть встроенное FM-радио. На большом LED дисплее отображаются не только режимы работы устройства, но и точное время. Цифры хорошо видны даже с большого расстояния. Имеется и будильник с набором разнообразных мелодий; если ни одна не кажется подходящей, можно установить свою любимую, загрузив её с карты памяти. PS-190 комплектуется элементом питания большой ёмкости.

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