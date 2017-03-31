SVEN PS-80BL – музыка в кармане

31.03.2017 16:14 Компания SVEN представляет новую портативную акустическую систему PS-80BL. При всей своей миниатюрности – PS-80BL легко помещается в кармане – она отлично справляется с современной музыкой, играет и громко. За глубину и внушительность басов отвечает встроенный пассивный излучатель. Модель оснащена встроенным FM-радио и слотом для карт памяти microSD. Благодаря Bluetooth, акустика SVEN PS-80BL может проигрывать музыку напрямую со смартфона или планшета, поддерживая устойчивую беспроводную связь с портативными устройствами на расстоянии до 10 метров. Кроме того, ее можно подключить к источнику звукового сигнала традиционным проводным способом. Благодаря емкому встроенному аккумулятору в 2000мА*ч, портативная акустика SVEN PS-80BL способна долго работать без дополнительной подзарядки. Новая акустика SVEN PS-80BL уже доступна в розничной продаже. Связанные новости: Портативная акустика SVEN с Bluetooth - 03.12.2016 12:00 «Уютные» наушники SVEN AP-860M - 23.10.2016 12:00 Стереоколонки SVEN MC-20 - 02.10.2016 17:00 Вернуться к списку новостей