SVEN PS-80BL – музыка в кармане
Компания SVEN представляет новую портативную акустическую систему PS-80BL. При всей своей миниатюрности – PS-80BL легко помещается в кармане – она отлично справляется с современной музыкой, играет и громко. За глубину и внушительность басов отвечает встроенный пассивный излучатель.
Модель оснащена встроенным FM-радио и слотом для карт памяти microSD. Благодаря Bluetooth, акустика SVEN PS-80BL может проигрывать музыку напрямую со смартфона или планшета, поддерживая устойчивую беспроводную связь с портативными устройствами на расстоянии до 10 метров. Кроме того, ее можно подключить к источнику звукового сигнала традиционным проводным способом. Благодаря емкому встроенному аккумулятору в 2000мА*ч, портативная акустика SVEN PS-80BL способна долго работать без дополнительной подзарядки.
Новая акустика SVEN PS-80BL уже доступна в розничной продаже.
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