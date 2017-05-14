14.05.2017 11:00

Весной 2017 года в России появится в продаже портативная акустическая система SVENPS-250BL. Это обновлённая версия популярной модели PS-200BL.

Портативная система SVENPS-250BL качественно и громко воспроизводит музыку разных жанров. Благодаря встроенным пассивным излучателям ей хорошо «удаются» басы. Наличие Bluetooth позволяет подключиться к акустике с любого смартфона или планшета.