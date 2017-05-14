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SVENPS-250BL: портативная акустика по выгодной цене


14.05.2017 11:00

 

 

Весной 2017 года в России появится в продаже портативная акустическая система SVENPS-250BL. Это обновлённая версия популярной модели PS-200BL. 

 

Портативная система SVENPS-250BL качественно и громко воспроизводит музыку разных жанров. Благодаря встроенным пассивным излучателям ей хорошо «удаются» басы. Наличие Bluetooth позволяет подключиться к акустике  с любого смартфона или планшета. 

 

Устройство поддерживает карты памяти microSD; имеется USB-разъем для подключения флешек. Кроме того, колонка оборудована встроенным FM-радио, поддерживает проводное подключение к источникам звука и снабжена эргономичной выдвижной ручки для переноски. 

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