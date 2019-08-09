09.08.2019 07:00

Vantage Controls, бренд, принадлежащий подразделению AV Residential Solutions (аудио-видео решения для дома) компании Legrand, будет сотрудничать с производителем LED светильников WAC Lighting. Цель бизнес-союза – создание так называемого человекоцентристского освещения (human-centric lighting).

Этим термином принято называть технологии, использование которых создаёт условия, максимально комфортные для потребителя, учитывающие его потребности, особенности физиологии и пр. В данном случае речь идёт о том, чтобы разработать систему освещения с автоматическим управлением, которая спроектирована с учётом не только удобства использования, но и таких факторов, как, например, циркадные ритмы, то есть циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Так, в числе прочих параметров, на основании которых производится настройка установленной системы – время восхода и захода солнца в зависимости от времени года и местоположения дома.

Vantage использует свои наработки в области управления освещением, а WAC Lighting предоставляет свои фирменные LED-светильники. Решение, являющееся плодом сотрудничества двух компаний, рассчитано на состоятельных потребителей. Освещение в их домах будет максимально приближено к естественному, а воспроизвести нужный световой сценарий можно нажатием одной кнопки.