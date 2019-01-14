Предусмотрены три формата просмотра: Full View (полный обзор), Line View (линейный ракурс) и Zero View (нулевой ракурс). Первый (Full View) подразумевает широкоэкранный просмотр. Управление может осуществляться голосом; телевизор поддерживает Apple AirPlay 2 и HomeKit. В режиме Line View экран телевизора LG 65R9 может быть развернут лишь частично – это удобно, когда не требуется задействовать всю поверхность, например, при использовании функции «Часы», когда в поле зрения должна быть информация о времени суток и погоде, или функции «Фоторамка» для просмотра фотографий со смартфона. Режим Line View подходит также для функций «Настроение», «Музыка» и «Панель управления» (Dashboard).