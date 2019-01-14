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Сворачиваемый OLED-телевизор LG


14.01.2019 07:00

 

 

Первый в мире сворачиваемый OLED-телевизор представила на выставке CES 2019 компания LG Electronics.  LG SIGNATURE OLED TV R (модель 65R9) обладает изменяемым форм-фактором, который позволяет более гибко подойти к организации жилого пространства.

 

Предусмотрены три формата просмотра: Full View (полный обзор), Line View (линейный ракурс) и Zero View (нулевой ракурс). Первый (Full View) подразумевает широкоэкранный просмотр. Управление может осуществляться голосом; телевизор поддерживает Apple AirPlay 2 и HomeKit. В режиме Line View экран телевизора LG 65R9 может быть развернут лишь частично – это удобно, когда не требуется задействовать всю поверхность, например, при использовании функции «Часы», когда в поле зрения должна быть информация о времени суток и погоде, или функции «Фоторамка» для просмотра фотографий со смартфона. Режим Line View подходит также для функций «Настроение», «Музыка» и «Панель управления» (Dashboard).

 

При активации режима Zero View экран телевизора полностью скрыт в подставке. При этом пользователям доступна музыка и аудиоконтент, который воспроизводится через фронтальную 4.2-канальную аудиосистему Dolby Atmos мощностью 100 Вт. 

 

Корпус телевизора LG SIGNATURE OLED TV R выполнен из шлифованного алюминия; грили динамиков – из высококачественной шерстяной ткани Kvadrat (Дания).

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