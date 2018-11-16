Домашняя техника SVS представляет: сабвуферы серии 3000

16.11.2018 10:50 Компания SVS запустила в производство новую линейку сабвуферов 3000 Series. Модели этой серии управляются через мобильное приложение. Сабвуферы оснащаются специально разработанными для серии длинноходными драйверами и усилителями Sledge (RMS мощность 800 Вт, пиковая мощность 2500 Вт) с полностью дискретным MOSFET выходом. В серии две модели: SB-3000 в закрытом корпусе и PB-3000 с двумя портами фазоинверта. Усовершенствования коснулись динамиков, усилителей, корпуса и пр. Принципиально новые 13-дюймовые драйверы рассчитаны на большую нагрузку, но способны при этом воспроизводить звук с высокой точностью и детальностью. Мотор с двойным ферритовым магнитом весит более 700 граммов. Конус из алюминия обладает достаточной жёсткостью при малом весе. Управление осуществляется при помощи фирменного приложения для устройств Apple, Android и Amazon. Пользователь может регулировать громкость, а также получает доступ к различным DSP-функциям и расширенным индивидуальным настройкам. Полный контроль обеспечивает подключение по Bluetooth; даже когда сабвуфер находится не в прямой видимости, на экране смартфона и дисплее, расположенном на задней панели сабвуфера, отображается информация о текущих настройках. Связанные новости: SVS представляет: сабвуферы серии 4000 - 04.12.2017 09:25 Акустические системы SVS Prime - 05.03.2015 17:00 Вернуться к списку новостей