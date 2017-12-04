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SVS представляет: сабвуферы серии 4000


04.12.2017 09:25

 

 

В новой серии – три модели: сабвуфер в закрытом корпусе SB-4000, модель PB-4000 с тремя портами и цилиндрический сабвуфер с тремя портами PC-4000. Во всех используются композитные драйверы диаметром 13,5 дюймов и MOSFET усилители Sledge STA-1200D (класс D) мощностью 1200 Вт.

 

Оптимизировать звучание позволяет DSP настройка: программирование осуществляется через специальное мобильное приложение для Apple- и Android-устройств. В комплект поставки входит пульт управления, однако его возможности не так широки, как у приложения. На передней панели всех сабвуферов расположен дисплей, на котором отображается информация о настройках.

 

Используемые драйверы – собственная разработка SVS. Корпуса новых сабвуферов сделаны из MDF; толщина стенок – вдвое больше стандартной. Рёбра жёсткости внутри корпуса позволяют уменьшить нежелательные резонансы.

 

Технические характеристики сабвуферов: SB-4000 – АЧХ 19 Гц – 310 Гц +/-3 дБ, пиковая мощность 126.8 дБ / 32 Гц; PB-4000 с максимальной выходной мощностью 134.5 дБ / 32Hz – 16-200 Гц +/-3 дБ в стандартном режиме (все порты открыты), 13-200 Гц +/-3 дБ с одним закрытым портом, 18-200 Гц +/-3 дБ со всеми тремя портами, закрытыми заглушками; для PC-4000 – 17-200 Гц / 15-200 Гц / 16-200 Гц соответственно, максимальная выходная мощность 133.1 дБ / 32 Гц.

 

Модели SB-4000 и PB-4000 выпускаются в двух цветовых вариантах – стандартном чёрном (Black Ash) и с лакировкой (Piano Gloss Black); за неё придётся доплатить. Сабвуфер PC-4000 обтянут чёрной тканью, окантовка – чёрный лак.

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