Домашняя техника System One – российский дистрибьютор продукции Structured Cable Products

28.02.2017 11:41 Российская компания System One получила статус эксклюзивного дистрибьютора кабельной продукции SCP (Structured Cable Products) на территории России, Белоруссии и Казахстана. Торговая марка SCP широко известна благодаря высококачественным кабелям и аксессуарам для слаботочных пользовательских систем коммерческого и бытового назначения, аудио-видео систем, в том числе профессиональных, охранных систем, телекоммуникации, а также электрических компонентов. В ассортименте компании – разнообразные акустические и межблочные кабели, коаксиальные кабели, кабели для автоматизации, коннекторы и аксессуары. Вернуться к списку новостей