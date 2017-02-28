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System One – российский дистрибьютор продукции Structured Cable Products


28.02.2017 11:41

 

 

Российская компания System One получила статус эксклюзивного дистрибьютора кабельной продукции SCP (Structured Cable Products) на территории России, Белоруссии и Казахстана. Торговая марка SCP широко известна благодаря высококачественным кабелям и аксессуарам для слаботочных пользовательских систем коммерческого и бытового назначения, аудио-видео систем, в том числе профессиональных, охранных систем, телекоммуникации, а также электрических компонентов. 

 

В ассортименте компании – разнообразные акустические и межблочные кабели, коаксиальные кабели, кабели для автоматизации, коннекторы и аксессуары.

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