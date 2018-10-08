T+A Elektroakustik: поддержка Deezer
Компания T+A Elektroakustik выпустила прошивку с поддержкой музыкального сервиса Deezer, единственного официально работающего в России стриминга с поддержкой вещания в CD-качестве.
В настоящий момент поддержка Deezer доступна в последней версии прошивки для следующих устройств Т+А: MP 1000; R 1000; MP 2000 mk2; MP8; CALA CDR/SR. Компания-производитель рекомендует обновить прошивку в паре с усилителями, если они присутствуют в системе. Для этого источники должны быть подключены по фирменному соединению R2-Link для серии R 2000 или E-Link для серии E 1000. Чтобы произвести обновление, нужно подключены устройство к интернету по Wi-Fi или LAN и запустить функцию Web Update.
Помимо сервиса Deezer, новая прошивка поддерживает управляющую программу T+A MusicNavigator для мобильных устройств Apple на базе iOS12 и младше, обеспечивает улучшенное воспроизведение по сети треков с большим количеством метаданных (обложки, описания, теги), а также более качественный приём DAB- и FM-радио. Кроме того, оптимизирована функция автоматической настройки WPS (упрощённый способ подключения к сети WiFi устройств Т+А к роутеру с поддержкой WPS).
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