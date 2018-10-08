В настоящий момент поддержка Deezer доступна в последней версии прошивки для следующих устройств Т+А: MP 1000; R 1000; MP 2000 mk2; MP8; CALA CDR/SR. Компания-производитель рекомендует обновить прошивку в паре с усилителями, если они присутствуют в системе. Для этого источники должны быть подключены по фирменному соединению R2-Link для серии R 2000 или E-Link для серии E 1000. Чтобы произвести обновление, нужно подключены устройство к интернету по Wi-Fi или LAN и запустить функцию Web Update.