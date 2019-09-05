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T+A: начало продаж усилителя PA 1100 E


05.09.2019 10:00

 

 

Первый опытный образец нового интегрального усилителя PA 1100 E из серии компонентов E 1000, выпускаемых компанией T+A, был представлен на мюнхенской выставке High End Show 2019. А на днях немецкий High End производитель заявил об официальном старте продаж новинки.

 

В основе новой модели лежит идея объединить хорошо известный «тысячный» усилитель от T+A с 32-битным ЦАПом. Помимо пяти традиционных аналоговых входов, один из которых – балансный, в распоряжении пользователя появились ещё и пять цифровых (по паре оптических и коаксиальных, а также USB) и Bluetooth (HD aptX). По USB можно подавать цифровые сигналы с разрешением вплоть до PCM 384 / DSD 256, а цифровой фильтр работает как по стандартному FIR-алгоритму, так и по преобразованию Безье.

 

По желанию покупателя усилитель можно доукомплектовать двумя платами: модулем с HDMI-коммутацией – это позволяет снимать аудиосигнал по одноимённому интерфейсу с устройств, которые имеют только HDMI-выход (например, Apple TV, PlayStation и др.) – и платой фонокорректора, требуемой для подключения к PA 1100 E проигрывателя виниловых дисков.

 

Усилитель выпускается в матовой отделке серебристого или чёрного цветов с соответствующими по цвету боковыми панелями. В пульт поставки входит пульт дистанционного управления. Появление новинки на российском рынке ожидается осенью 2019 года.

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