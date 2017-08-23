23.08.2017 16:30

Немецкий производитель High End компонентов компания T+A представила новую «дизайнерскую» линейку ресиверов, получившую название Cala. В серии – две модели, Cala SR и Cala CDR (со встроенным CD-проигрывателем).

В числе возможностей обеих новинок – стриминг контента (Tidal, Deezer и qobuz), воспроизведение аудио с сетевых музыкальных серверов UPnP, FM, FM-HD и DAB+ радио. Оба ресивера поддерживают форматы MP3, AAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF и ALAC.

В дополнение к возможности подключения по Bluetooth ресиверы Cala оснащены двумя коаксиальными цифровыми входами с поддержкой до 192 кГц и одним оптическим (96 кГц), а также аналоговыми стерео входами для подключения внешних источников. Выходная мощность Cala SR – 2 x 55 Вт (4 Ом), Cala CDR – 2 x 100 Вт.