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T+A представляет медиаплеер MP 3100 HV


03.04.2017 13:45

 

 

На выставке 2017 немецкая компания T+A Elektroakustik анонсировала выпуск High End медиаплеера MP 3100 HV, оснащённого SACD-транспортом. 

 

В отличие от своих предшественников, моделей MP 3000 HV и PDP 3000 HV, универсальный источник MP 3100 HV способен осуществлять полную обработку потока DSD в дополнение к конвертации PCM-данных по всем возможным интерфейсам, включая передачу аудиоданных по локальной сети, Wi-Fi и Bluetooth. В MP 3100 HV встроены сетевой клиент, потоковый клиент (DLNA/UPnP), внешний USB PCM/DSD ДАК, FM-, интернет- и радиотюнеры и Bluetooth-ресивер aptX. За обработку сигнала отвечают два ЦАПа, один из которых — конвертер собственной разработки T+A 1 bit true DSD.

 

Ещё одна новинка от T+A – интегрированный усилитель PA 3100 HV. Полукиловаттный (на 4 Ом) усилитель повторяет конструкцюя PA 3000 HV, однако отличается внешне: на фронтальной панели теперь расположились стрелочные VU-индикаторы. Усовершенствована схема предварительного усилителя и предусмотрена возможность подключения внешнего блока питания PS 3000 HV. Корпус традиционно для T+A толстостенный, и даже внутри усилителя используются 10-миллиметровые перегородки из алюминия.

 

Новинки T+A будут представлены на выставке Hi-Fi & High End Show 2017 в экспозиции российского дистрибьютора бренда, компании Homesound.

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