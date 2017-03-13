Т-АРТ стал дистрибьютором виниловых проигрывателей VPI

13.03.2017 12:31 Компания Т-АРТ получила статус официального дистрибьютора продукции североамериканского бренда VPI. Компания VPI Industries Inc. (США), американский производитель оборудования класса High End, основана в 1978 году. В настоящее время компания VPI Industries Inc. производит несколько моделей проигрывателей виниловых дисков различных ценовых категорий, от бюджетных до дорогих, с различной комбинацией доступных опций, а также тонармы, аксессуары и несколько моделей чистящих машинок. Вся продукция, выпускаемая под брендом VPI, производится в США из деталей и материалов американского производства, что является предметом особой гордости компании. Единственная импортируемая деталь – микролифты для тонармов JMW. Связанные новости: Т-АРТ расширяет свой «портфель» при помощи Trafomatic Audio - 21.07.2016 17:00 Вернуться к списку новостей