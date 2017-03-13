Т-АРТ стал дистрибьютором виниловых проигрывателей VPI
Компания Т-АРТ получила статус официального дистрибьютора продукции североамериканского бренда VPI.
Компания VPI Industries Inc. (США), американский производитель оборудования класса High End, основана в 1978 году. В настоящее время компания VPI Industries Inc. производит несколько моделей проигрывателей виниловых дисков различных ценовых категорий, от бюджетных до дорогих, с различной комбинацией доступных опций, а также тонармы, аксессуары и несколько моделей чистящих машинок.
Вся продукция, выпускаемая под брендом VPI, производится в США из деталей и материалов американского производства, что является предметом особой гордости компании. Единственная импортируемая деталь – микролифты для тонармов JMW.
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