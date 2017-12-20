TAD: универсальное совершенство

20.12.2017 11:34 В ассортименте TAD – две новинки: полочные акустические системы ME1 и SACD/CD-проигрыватель D1000MK2. Колонки ME1 оснащены 9-сантиметровым СЧ/НЧ-динамиком CST, представляющим собой двухполосный коаксиальный излучатель. Использование таких материалов, как магний (из него сделан среднечастотный конус) и бериллия (купольный диффузор твитера) позволило избежать окрашенности и расширить эффективный диапазон частот до 60 кГц. Многослойный композитный диффузор вуфера MACC изготовлен с применением высокопрочных арамидных волокон; титановый каркас звуковой катушки снижает массу подвижной части и обеспечивает точный контроль диффузора. Предельная глубина баса – 36 Гц. Двунаправленный порт фазоинвертора, который располагается на боковых стенках корпуса акустической системы, усиливающий отдачу в басовом диапазоне. Четыре щелевых порта имеют форму рупора: это снижает собственные шумы и предотвращает утечку стоячих волн. Корпуса громкоговорителей покрыты чёрным рояльным лаком; стальные боковые панели окрашены чёрной зернистой краской. В новом SACD/CD-проигрывателе D1000MK2 установлен тактовый генератор UPCG с ультра-высоким соотношением сигнал/шум 115 дБ. Двойные дифференциальные ЦАПы используются раздельно для левого и правого каналов. Разделено и питание цифровых и аналоговых цепей. Повысить степень защиты от внешних вибраций позволяет механизированный алюминиевый привод с малошумным серводвигателем постоянного тока; он установлен на алюминиевом шасси толщиной 8 мм. Благодаря наличию функции регулировки громкости устройство можно использовать в аудиосистеме без предусилителя. Проигрыватель оснащён интерфейсом USB 2.0, двумя коаксиальными, одним оптическим и одним AES/EBU входами для подключения внешних цифровых источников. Усилитель можно подключить через балансные или не балансные аналоговые выходы. Корпус проигрывателя D1000MK2 сделан из алюминия чёрного или серебристого цвета. Связанные новости: АС TAD–CE1: боковая панель на выбор - 02.04.2015 17:00 SACD/CD-проигрыватель TAD D1000 - 07.02.2014 10:00 Предварительный усилитель TAD-C2000: нет места компромиссам! - 21.11.2012 09:00 Вернуться к списку новостей