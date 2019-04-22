Пожалуй, это первый случай, когда такое разнообразие колонок Tannoy будет представлено в одном шоуруме. У посетителей галереи есть возможность составить полное представление о продукции бренда, оценить звучание хорошо знакомых или, наоборот, неизвестных до сих пор моделей, задать вопросы представителям компании-дистрибьютора.