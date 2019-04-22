Tannoy: День открытых дверей
27 апреля в московской «Галерее Назаров» пройдёт День открытых дверей. Российский дистрибьютор акустических систем Tannoy, компания Alef Hi-Fi, покажет самые разные модели громкоговорителей известнейшего бренда.
Пожалуй, это первый случай, когда такое разнообразие колонок Tannoy будет представлено в одном шоуруме. У посетителей галереи есть возможность составить полное представление о продукции бренда, оценить звучание хорошо знакомых или, наоборот, неизвестных до сих пор моделей, задать вопросы представителям компании-дистрибьютора.
В рамках презентации гости увидят акустические системы Tannoy серии Revolution XT (8F, 6F и 6), Kensington GR и Turnberry GR, колонки Autograph mini, Arden, Cheviot и Supertweeter GR. По окончании Дня открытых дверей все перечисленные модели останутся в «Галерее Назаров» еще на неделю, вплоть до окончания первой части майских каникул. Адрес галереи: Большая Ордынка, 13/9.
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