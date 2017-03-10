8 марта 2017 у британского производителя акустических систем Tannoy появился новый российский дистрибьютор. Эксклюзивные права на поставку и продажу продукции Tannoy на территории Российской Федерации получила компания Alef Hi-Fi, с недавних пор входящая в группу DIGIS.

Компания Tannoy основана в 1926 году и является одним из старейших производителей акустических систем в мире. Одна из «фирменных» технологий Tannoy – уникальная конструкция коаксиального динамика Dual Concentric, благодаря которой даже массивные громкоговорители могут работать как точечный источник звука. В ассортименте компании – самые разнообразные модели акустических систем, от небольших полочных до впечатляющих своими размерами винтажных колонок серии Prestige и топовой акустики Kingdom Royal. Продукция Tannoy будет представлена на стенде нового российского дистрибьютора на выставке Hi-Fi & High End Show 2017, которая пройдёт в московском отеле «Аквариум» 20-23 апреля.