ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Tannoy: ещё один акустический бренд в портфолио DIGIS


10.03.2017 14:39

 

 

8 марта 2017 у британского производителя акустических систем Tannoy появился новый российский дистрибьютор. Эксклюзивные права на поставку и продажу продукции Tannoy на территории Российской Федерации получила компания Alef Hi-Fi, с недавних пор входящая в группу DIGIS.

 

Компания Tannoy  основана в 1926 году и является одним из старейших производителей акустических систем в мире. Одна из «фирменных» технологий Tannoy – уникальная конструкция коаксиального динамика Dual Concentric, благодаря которой даже массивные громкоговорители могут работать как точечный источник звука. В ассортименте компании – самые разнообразные модели акустических систем, от небольших полочных до впечатляющих своими размерами винтажных колонок серии Prestige и топовой акустики Kingdom Royal. Продукция Tannoy будет представлена на стенде нового российского дистрибьютора на выставке Hi-Fi & High End Show 2017, которая пройдёт в московском отеле «Аквариум» 20-23 апреля.

Связанные новости:
 Hi-Fi & High End Show 2017: открыта онлайн регистрация на выставку - 07.03.2017 10:47
 DALI меняет дистрибьютора в России - 08.01.2017 12:00
 Серия акустики Tannoy Eclipse: три, два, один, мини… - 22.03.2016 17:00
 Семерка колонок Tannoy Mercury - 23.12.2015 17:00
 Группа Компаний DIGIS – серебряный спонсор DISTREE Russia - 10.06.2014 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007