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TCL представляет новую линейку Smart Full HD-телевизоров


22.08.2017 12:00

 

 

Модельный ряд Smart-телевизоров TCL пополнился серией P3. В новой линейке Full-HD телевизоров, работающих на OS Android 4.4, две модели с диагональю 49 и 55 дюймов. Их основные преимущества: высококачественный дисплей, мощный 4-ядерный процессор, уникальная акустическая система и современный оригинальный форм-фактор.

 

Экран TCL P3 плавно изогнут, что делает изображение более комфортным для зрителя. Поверхность экрана равноудалена от глаз, это снимает проблему искажения изображения и ухудшения детализации по краям. Новая технология Natural Light Engine 2 отвечает за регулировку подсветки и определяет контрастность для отдельных блоков изображения; «картинка» на экране отличается повышенной яркостью и улучшенной детализацией.

 

Технология Smart Volume устраняет скачки громкости звука телеканала при трансляции рекламных роликов и резкой смене звуковых сцен. 

 

Smart-телевизоры TCL P3 позволяют смотреть сериалы Netflix, ролики на видеосервисе YouTube и ТВ-каналы со всего мира на GoLive. Они оборудованы тремя HDMI-разъёмами, а также двумя USB-портами для воспроизведения цифрового контента с внешних накопителей.

 

В продажу новые телевизоры TCL серии P3 поступят в сентябре. 

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