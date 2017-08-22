TCL представляет новую линейку Smart Full HD-телевизоров

22.08.2017 12:00 Модельный ряд Smart-телевизоров TCL пополнился серией P3. В новой линейке Full-HD телевизоров, работающих на OS Android 4.4, две модели с диагональю 49 и 55 дюймов. Их основные преимущества: высококачественный дисплей, мощный 4-ядерный процессор, уникальная акустическая система и современный оригинальный форм-фактор. Экран TCL P3 плавно изогнут, что делает изображение более комфортным для зрителя. Поверхность экрана равноудалена от глаз, это снимает проблему искажения изображения и ухудшения детализации по краям. Новая технология Natural Light Engine 2 отвечает за регулировку подсветки и определяет контрастность для отдельных блоков изображения; «картинка» на экране отличается повышенной яркостью и улучшенной детализацией. Технология Smart Volume устраняет скачки громкости звука телеканала при трансляции рекламных роликов и резкой смене звуковых сцен. Smart-телевизоры TCL P3 позволяют смотреть сериалы Netflix, ролики на видеосервисе YouTube и ТВ-каналы со всего мира на GoLive. Они оборудованы тремя HDMI-разъёмами, а также двумя USB-портами для воспроизведения цифрового контента с внешних накопителей. В продажу новые телевизоры TCL серии P3 поступят в сентябре. Связанные новости: Телевизоры TCL: обновление линейки - 15.04.2017 11:00 TCL представляет новую линейку телевизоров P2US - 27.02.2017 12:06 Телевизоры TCL P Series: Dolby Vision за 500 долларов - 14.01.2017 12:57 Телевизоры TCL с разрешением 4K и HDR - 01.12.2016 17:00 Вернуться к списку новостей