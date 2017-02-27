TCL представляет новую линейку телевизоров P2US
В новой серии четыре телевизора с диагональю 43, 49, 55 и 65 дюймов. Все модели уже доступны российскому потребителю.
Следуя последним тенденциям в дизайне ТВ-техники, конструкторы TCL максимально уменьшили ширину обрамляющей монитор окантовки трёх цветов: вороненой стали, серебра или перламутровой позолоты. Все модели поддерживают формат HDR (High Dynamic Range). За обработку видеосигнала отвечает 64-х битный процессор, автоматически анализирующий и конвертирующий картинку и звук.
Телевизоры оснащены функциями Smart TV; предусмотрена возможность обновления прошивки. Встроенный Wi-Fi роутер, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц обеспечивает высокую скорость передачи данных. Благодаря технологии Bluetooth возможно беспроводное подключение акустических систем, наушников, клавиатур и прочих внешних устройств, а технология Miracast позволяет напрямую передавать мультимедиа контент с мобильного телефона или планшета на экран ТВ.
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