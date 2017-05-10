TDG Audio: акустическая система OS-82T
10.05.2017 13:07
Новая архитектурная акустическая система от TDG Audio OS-82T предназначена для уличных коммерческих инсталляций.
Колонка в защищённом от неблагоприятных погодных воздействий корпусе оснащена встроенным трансформатором 70 В/100 В, 8-дюймовым вуфером и дюймовым твитером. АЧХ 50 Гц-20 кГц, SPL 89 дБ. В комплект поставки входит крепёж; акустическая система может свободно поворачиваться из стороны в сторону и вверх/вниз.
Размеры громкоговорителя: 28,5 х 44,3 х 27 см (ШхВхГ). Цвета корпуса: чёрный, белый.
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