Колонка в защищённом от неблагоприятных погодных воздействий корпусе оснащена встроенным трансформатором 70 В/100 В, 8-дюймовым вуфером и дюймовым твитером. АЧХ 50 Гц-20 кГц, SPL 89 дБ. В комплект поставки входит крепёж; акустическая система может свободно поворачиваться из стороны в сторону и вверх/вниз.