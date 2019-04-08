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TDG Audio в Макао


08.04.2019 12:00

 

 

До 16 июня 2019 года в Макао проходит выставка, посвящённая всемирно известному автомобильному бренду “Ferrari: Under The Skin”. Её экспонаты уже объехали Италию и побывали в Лондоне, а с 24 января «обосновались» в бывшей португальской колонии.

 

Начало мероприятия было приурочено к предпоказу нового Ferrari 488 Pista Spider. Сама же выставка – «взгляд изнутри» на людей, создавших один из культовых брендов, их идеи и решения, подарившие миру прекрасные автомобили Ferrari. Среди экспонатов – самый первый Ferrari, болид победителя Формулы-1 Михаэля Шумахера, новейший гибрид, редкие модели и многое другое.

 

Страсть и красота, инновации и дизайн, известнейшие люди, которые являются клиентами компании, и её прошлое и будущее – всё это посетители видят в эскизах, макетах, фотографиях, памятных вещицах и фильмах. Партнёром выставки стал производитель акустических систем TDG Audio. Выставочное пространство оборудовано колонками TDG Vanguard Dynamics, благодаря которым поклонники Ferrari могут услышать уже ставшие легендами голоса или звуки моторов любимых автомобилей.

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