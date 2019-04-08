08.04.2019 12:00

До 16 июня 2019 года в Макао проходит выставка, посвящённая всемирно известному автомобильному бренду “Ferrari: Under The Skin”. Её экспонаты уже объехали Италию и побывали в Лондоне, а с 24 января «обосновались» в бывшей португальской колонии.

Начало мероприятия было приурочено к предпоказу нового Ferrari 488 Pista Spider. Сама же выставка – «взгляд изнутри» на людей, создавших один из культовых брендов, их идеи и решения, подарившие миру прекрасные автомобили Ferrari. Среди экспонатов – самый первый Ferrari, болид победителя Формулы-1 Михаэля Шумахера, новейший гибрид, редкие модели и многое другое.