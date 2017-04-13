TDG Audio: встраиваемая акустика для домашних кинозалов
Акустические системы TDG Audio устанавливаются в высококлассных домашних кинотеатрах, а также в коммерческих инсталляциях, когда качество звука имеет приоритетное значение.
В отличие от многих других производителей, TDG не использует готовые динамики. Все модели акустических систем разрабатываются «с чистого листа», поэтому большинство конструктивных решений подвесов, корзин динамиков, диффузоров характерны исключительно для продукции TDG Audio. В ассортименте компании представлены как акустические системы для фронтальных и окружающих каналов, так и сабвуферы.
На выставке Hi-Fi & High End Show 2017 в рамках экспозиции Smart Install компания TDG Audio покажет встраиваемый High End комплект акустических систем для домашнего кинотеатра с монтажной глубиной всего 9 см. Акустика имеет превосходно задемпфированные корпуса и отличается высокой нагрузочной способностью.
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