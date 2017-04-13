Акустические системы TDG Audio устанавливаются в высококлассных домашних кинотеатрах, а также в коммерческих инсталляциях, когда качество звука имеет приоритетное значение.

В отличие от многих других производителей, TDG не использует готовые динамики. Все модели акустических систем разрабатываются «с чистого листа», поэтому большинство конструктивных решений подвесов, корзин динамиков, диффузоров характерны исключительно для продукции TDG Audio. В ассортименте компании представлены как акустические системы для фронтальных и окружающих каналов, так и сабвуферы.