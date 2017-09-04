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Technics SP-10R: назад в будущее


04.09.2017 16:00

 

 

Одним из самых «громких» заявлений, сделанных на проходящей в Берлине выставке IFA 2017, стал анонсированный компанией Technics выпуск винилового проигрывателя SP-10R. Некоторое время назад компания объявила о возрождении легендарной модели SL-1200; как оказалось, это было лишь началом…

 

Официальное название новинки – Reference Class SP-10R. Новый проигрыватель виниловых пластинок Technics создан на базе самых современных технологий, в частности, компания-производитель обещает, что новая модель станет виниловым проигрывателем с лучшими в мире соотношением «сигнал/шум» и стабильностью вращения диска.

 

Опорный диск SP-10R весом 7 килограмм будет сделан из латуни, каучука и алюминия. Кроме того, новинка будет оснащена принципиально новым двигателем с прямым приводом без сердечника (модернизированной версией двигателя, используемого в модели SL-1200GR) с ультранизким уровнем шума. Источник питания и опорный диск разделены, что позволяет ещё более снизить шум и вибрации. В продажу SP-10R поступит ориентировочно через год, следующим летом.

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