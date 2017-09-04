Technics SP-10R: назад в будущее

04.09.2017 16:00 Одним из самых «громких» заявлений, сделанных на проходящей в Берлине выставке IFA 2017, стал анонсированный компанией Technics выпуск винилового проигрывателя SP-10R. Некоторое время назад компания объявила о возрождении легендарной модели SL-1200; как оказалось, это было лишь началом… Официальное название новинки – Reference Class SP-10R. Новый проигрыватель виниловых пластинок Technics создан на базе самых современных технологий, в частности, компания-производитель обещает, что новая модель станет виниловым проигрывателем с лучшими в мире соотношением «сигнал/шум» и стабильностью вращения диска. Опорный диск SP-10R весом 7 килограмм будет сделан из латуни, каучука и алюминия. Кроме того, новинка будет оснащена принципиально новым двигателем с прямым приводом без сердечника (модернизированной версией двигателя, используемого в модели SL-1200GR) с ультранизким уровнем шума. Источник питания и опорный диск разделены, что позволяет ещё более снизить шум и вибрации. В продажу SP-10R поступит ориентировочно через год, следующим летом. Связанные новости: Abbey Road и Technics - содружество легенд! - 19.07.2016 12:00 Легендарные виниловые «вертушки» Technics - снова доступны - 03.02.2016 17:00 Technics: если жизнь после возвращения? - 05.09.2014 08:58 Вернуться к списку новостей