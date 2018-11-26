26.11.2018 07:00

Современные цифровые технологии добрались до моды: художник из Голландии Оана Клитан (Oana Clitan) демонстрирует, насколько глубоко технологические инновации проникли в жизнь каждого человека.

В её коллекции Pulse – роскошные шарфы и платки из натурального шёлка, украшенные довольно неожиданными для этих аксессуаров рисунками. На них изображены электрические кабели и разъёмы, которые, по мнению дизайнера, совсем скоро полностью исчезнут из употребления.