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Технологии и мода: сатирический взгляд


26.11.2018 07:00

 

 

Современные цифровые технологии добрались до моды: художник из Голландии Оана Клитан (Oana Clitan) демонстрирует, насколько глубоко технологические инновации проникли в жизнь каждого человека. 

 

В её коллекции Pulse – роскошные шарфы и платки из натурального шёлка, украшенные довольно неожиданными для этих аксессуаров рисунками. На них изображены электрические кабели и разъёмы, которые, по мнению дизайнера, совсем скоро полностью исчезнут из употребления. 

 

Таким необычным способом Клитан иронично намекает: технологии, оказывающие столь сильное влияние на современное общество потребления и заставляющие людей покупать всё новые и новые устройства, развиваются непрерывно и стремительно; то, что совсем недавно казалось революционным и прогрессивным, так же стремительно устаревает и скоро останется лишь в воспоминаниях. 

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