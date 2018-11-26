Технологии и мода: сатирический взгляд
Современные цифровые технологии добрались до моды: художник из Голландии Оана Клитан (Oana Clitan) демонстрирует, насколько глубоко технологические инновации проникли в жизнь каждого человека.
В её коллекции Pulse – роскошные шарфы и платки из натурального шёлка, украшенные довольно неожиданными для этих аксессуаров рисунками. На них изображены электрические кабели и разъёмы, которые, по мнению дизайнера, совсем скоро полностью исчезнут из употребления.
Таким необычным способом Клитан иронично намекает: технологии, оказывающие столь сильное влияние на современное общество потребления и заставляющие людей покупать всё новые и новые устройства, развиваются непрерывно и стремительно; то, что совсем недавно казалось революционным и прогрессивным, так же стремительно устаревает и скоро останется лишь в воспоминаниях.
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