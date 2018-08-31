Технологии Samsung: Real 8K Resolution
Компания Samsung Electronics анонсировала выход на рынок телевизоров с разрешением 8K, представив на выставке IFA 2018 модель QLED 8K Q900R с функцией 8K AI Upscaling.
В линейку входят четыре модели ТВ со сверхширокими экранами с диагональю от 65 до 85 дюймов. Новая серия – часть долгосрочной стратегии Samsung, которая направлена на внедрение 8К в качестве стандарта как самого реалистичного из существующих экранных разрешений.
Технология Real 8K Resolution позволяет воспроизводить изображение с пиковой яркостью 4000 нит. На дисплеях новых устройств в четыре раза больше пикселей, чем у 4K UHD телевизоров, и в 16 раз больше, чем в телевизорах с разрешением Full HD. Функция Q HDR 8K с использованием стандарта HDR (High Dynamic Range) 10+ c поддержкой динамических метаданных оптимизирует уровень яркости и обеспечивает идеальную цветопередачу.
Технология 8K AI Upscaling на базе искусственного интеллекта, также используемая в телевизоре Q900R, улучшает качество изображения и звука до уровня 8К вне зависимости от качества исходного контента.
Телевизор Q900R способны распознавать и анализировать количество подключенных по оптическому кабелю мультимедийных устройств и управлять ими с помощью единого пульта One Remote. Входы изображения и выходы звука переключаются в автоматическом режиме. Подключение устройства осуществляется по фирменной технологии One Invisible Connection – в одном кабеле длиной 5 метров совмещаются оптическое подключение и питание.
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