20.06.2019 07:00

Компания Sound Technology (Технологии Звука) получила статус эксклюзивного дистрибьютора усилителей, выпускаемых под торговой маркой NST Audio (Великобритания).

Профессионалы и эксперты мирового уровня в области аппаратного и программного обеспечения для аудиоиндустрии, работавшие в таких компаниях, как Abbey Road, BSS Audio, Turbosound и пр., объединили свои знания и опыт, создав в 2014 году собственный бренд NST Audio. Все выпускаемые аудио компоненты производятся в Великобритании.

Одна из моделей, представленных в ассортименте компании – инсталляционный матричный процессор ID48 с четырьмя балансными аналоговыми входами и восемью выходами. Каждый выходной канал имеет фильтры верхних и нижних частот, восемь полос параметрического эквалайзера, задержку до 1,3 секунды, а также ограничитель, разработанный для обеспечения наилучшей защиты драйвера. По умолчанию ID48 работает на частоте 96 кГц, но его можно переключить в режим 48 кГц, чтобы использовать кроссоверные фильтры выходного сигнала 48 дБ/окт и два диапазона динамического эквалайзера на входных и выходных каналах.

Ещё одно устройство, выпускаемое под брендом NST Audio – инсталляционный аудио процессор VMX88. Это восемь аналоговых входов с отдельными компрессоры, фильтр верхних частот 24 дБ/окт, восемь полос параметрического эквалайзера и задержка до 1,3 секунды. Полностью матричный микшер позволяет микшировать не только аналоговые входы, но и восемь каналов сетевых входов Dante с любым выходным каналом. Аудиоканалы могут быть маршрутизированы на восемь каналов сетевых выходов Dante с нескольких ступеней в аудио цепочке, что обеспечивает гибкость при проектировании системы. Все восемь аналоговых выходов имеют 16 полос параметрического эквалайзера, фильтры высоких и низких частот 48 дБ/окт., с задержкой до 1,3 с, а также высокопроизводительные двухступенчатые ограничители PXL (Predictive eXcursion Limiter) для высокоэффективной защиты акустических систем. VMX88 полностью совместим с панелью дистанционного управления VR1 PoE для простого и гибкого управления. Управление через сторонние системы (Crestron и пр.), доступно через протокол управления Ethernet.