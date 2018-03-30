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Telegram-мониторинг для RTI


30.03.2018 11:12

 

 

Компания Simple Distribution, работающая с американским брендом RTI, предложила российским инсталляторам новый инструмент, расширяющий их возможности при настройке и программировании управляющих устройств RTI.

 

Созданный специалистами компании-дистрибьютора драйвер позволяет использовать мессенджер Telegram в качестве дополнительного пользовательского интерфейса. Драйвер даёт возможность подключить к одному процессору RTI до десяти пользователей, распространяется бесплатно. Всю необходимую информацию, включая инструкции по запуску, можно получить на официальном форуме RTI, предварительно пройдя процедуру авторизации.

 

Благодаря новому драйверу система мгновенно «сообщает» пользователю  о произошедших важных изменениях, например, о срабатывании датчика или сигнализации. Взаимодействие с пользователем – двустороннее: при наличии заранее предустановленной команды её можно написать прямо в чат Telegram и получить от системы ответ, содержащий актуальные значения тех или иных параметров, например, узнать, выключен в доме свет или отключён ли утюг от электросети. 

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