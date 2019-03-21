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Телевизионная консоль BDI Flo 7279


21.03.2019 11:20

 

 

Flo 7279 от компании BDI – это полноценная медиа-консоль для телевизора и аудио-/видеокомпонентов. Стильный вид и предельно лаконичный, но очень выразительный дизайн позволяют использовать её и как обычную тумбу, и в качестве стойки для электронных устройств. 

 

Двери тумбы сделаны из перфорированной стали, поэтому беспрепятственно пропускают сигналы пульта дистанционного управления. Производитель утверждает, что внутрь консоли можно установить и акустические системы, поэтому оснастил её отдельной полкой для саундбара.

 

Как и в большинстве других ТВ-тумб BDI, в модели Flo 7279 реализована система прокладки кабелей и вентиляции. Полки регулируются по высоте, а задние панели – съёмные, что обеспечивает быстрый доступ к разъёмам установленных компонентов. 

 

Габариты BDI Flo 7279: высота 80 см, ширина 205 см, глубина 46 см; вес – 83 кг. Верхняя панель рассчитана на установку плоских телевизоров с диагональю до 85 дюймов.  

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