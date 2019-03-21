21.03.2019 11:20

Flo 7279 от компании BDI – это полноценная медиа-консоль для телевизора и аудио-/видеокомпонентов. Стильный вид и предельно лаконичный, но очень выразительный дизайн позволяют использовать её и как обычную тумбу, и в качестве стойки для электронных устройств.

Двери тумбы сделаны из перфорированной стали, поэтому беспрепятственно пропускают сигналы пульта дистанционного управления. Производитель утверждает, что внутрь консоли можно установить и акустические системы, поэтому оснастил её отдельной полкой для саундбара.

Как и в большинстве других ТВ-тумб BDI, в модели Flo 7279 реализована система прокладки кабелей и вентиляции. Полки регулируются по высоте, а задние панели – съёмные, что обеспечивает быстрый доступ к разъёмам установленных компонентов.